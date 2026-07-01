Фильм «Клео от 5 до 7» возвращается в прокат спустя более 60 лет

Со 2 июля зрители вновь смогут увидеть на большом экране фильм Аньес Варды «Клео от 5 до 7». Картина считается одной из самых известных работ французской «новой волны» и спустя более чем 60 лет после премьеры вновь выходит в российский прокат.
Главная героиня — молодая певица Клео, которая ждет результатов медицинского обследования. Полтора часа ожидания превращаются в прогулку по Парижу, где привычные встречи, городские улицы и случайные разговоры постепенно меняют ее взгляд на жизнь. В главной роли снялась французская актриса Коринн Маршан.
Картина, снятая в 1962 году, и сегодня выглядит удивительно современной. Варда соединяет документальную точность, философские размышления и живой ритм города, превращая Париж в полноценного героя истории.