Фильм «Клео от 5 до 7» возвращается в прокат спустя более 60 лет

Со 2 июля в повторный российский прокат выходит фильм Аньес Варды «Клео от 5 до 7». О том, почему картина французской «новой волны» спустя более 60 лет не потеряла актуальности, — в программе «Кино с Еленой Фоминой» на Радио РБК.