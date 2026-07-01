Москвичам пообещали постепенное потепление до плюс 30 градусов

В Москве 1 июля ожидают жаркую погоду с переменной облачностью, днем воздух прогреется примерно до плюс 28 градусов, сообщает сервис «Яндекс Погода».
Относительная влажность составит около 40%, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4−5 м/с. Атмосферное давление удержится около 747 мм рт. ст. Существенных осадков днем не прогнозируют.
До конца недели погода в столичном регионе сохранит неустойчивый характер. В четверг дневная температура поднимется до плюс 29−30 градусов, ночью ожидают около плюс 20 градусов.
В пятницу жара начнет спадать, днем будет около плюс 25−27 градусов. С субботы по вторник в Москву придет более прохладная погода, днем прогнозируют плюс 19−23 градуса, ночью — от плюс 14 до плюс 18 градусов.
По словам эксперта Евгения Чижова, в пятницу холодный атмосферный фронт принесет кратковременные грозовые дожди, местами умеренные.
В выходные плотная облачность может принести продолжительные умеренные и локально сильные осадки. К началу следующей недели дожди ослабеют, а атмосферное давление понизится и выйдет на уровень 739−744 мм рт. ст.
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