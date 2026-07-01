Путин поздравил «Россию 24» с юбилеем

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телеканала «Россия 24» с 20-летием, отметив его роль в обеспечении единого информационного пространства в стране.
«Поздравляю вас с 20-летием телеканала “Россия 24”… Особо отмечу значимую, востребованную роль телеканала в обеспечении единого информационного пространства, в организации эффективной деятельности региональных ГТРК», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства выразил уверенность в том, что канал и дальше будет вносить вклад в развитие российской тележурналистики благодаря профессионализму, сплоченности и преданности делу творческой команды.
Президент подчеркнул, что «Россия 24» уверенно развивается, осваивает новые форматы вещания, сохраняет высокую планку качества работы, будучи авторитетным источником информации о ключевых событиях в стране и мире.
«Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», — заключил Путин.