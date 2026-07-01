В Ленобласти начался сезон лисичек

Именно поэтому лисички считаются отличным и безопасным для человека средством от паразитов. Даже слизни и улитки предпочитают обходить их стороной. В то же время для лесных обитателей лисички — желанное лакомство. Ими охотно питаются не только лоси, но и белки с кабанами.