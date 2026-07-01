В Курской области на ярмарке трудоустройства представили 3 тысячи вакансий

«Ярмарка трудоустройства — эффективный инструмент решения кадровых задач региона. Участники не только знакомятся с вакансиями, но и могут напрямую пообщаться с работодателями. Для молодежи ярмарка особенно актуальна: она позволяет разобраться в ситуации на рынке труда, оценить востребованные направления и выстроить свою профессиональную траекторию», — отметил министр экономического развития, занятости населения и туризма Курской области Левон Осипов.