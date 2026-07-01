В Курской области на ярмарке трудоустройства представили 3 тысячи вакансий

Почти 3 тыс. вакансий представили в Курской области на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она состоялась 26 июня по национальному проекту «Кадры», сообщили в региональном комитете по труду и занятости населения.
С 24 по 26 июня в кадровых центрах Курской области была организована серия очных встреч: традиционные ярмарки вакансий, профориентационные экскурсии на предприятия, мастер‑классы, а также тематические круглые столы. В заочном этапе ярмарки приняли участие 89 работодателей, представивших свои вакансии в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице мероприятия. Для жителей отдаленных территорий была организована онлайн-трансляция с участием 10 ведущих работодателей региона.
«Ярмарка трудоустройства — эффективный инструмент решения кадровых задач региона. Участники не только знакомятся с вакансиями, но и могут напрямую пообщаться с работодателями. Для молодежи ярмарка особенно актуальна: она позволяет разобраться в ситуации на рынке труда, оценить востребованные направления и выстроить свою профессиональную траекторию», — отметил министр экономического развития, занятости населения и туризма Курской области Левон Осипов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.