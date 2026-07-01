Хабаровский край в финале конкурса «Моя страна — моя Россия» представят три участника

Названы имена финалистов Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», которым предстоит защитить свои проекты перед экспертным жюри. В числе сильнейших участников три жителя Хабаровского края, сообщает пресс-центр президентской платформы «Россия — страна возможностей».
«80 257 заявок из 89 регионов России и зарубежных стран отражают масштаб интереса к конкурсу и высокий уровень вовлеченности людей в повестку развития территорий. За каждой заявкой стоит конкретная инициатива и личная ответственность автора за свой проект. В финал конкурса вышел 321 сильнейший участник. Это проекты, прошедшие многоуровневую экспертную оценку и подтвердившие свою значимость для регионального и общественного развития», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Работы конкурсантов оценивали три тысячи квалифицированных экспертов, прошедших строгий отбор и специальную подготовку. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения объективности эксперты не оценивали работы участников из своего региона.
От Хабаровского края в 2026 году в финал конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошли три участника:
Степан Овсянников, студент Губернаторского авиастроительного колледжа г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций) «, представив проект “Охрана общественного здоровья и обеспечение профессиональной безопасности на предприятии ООО “Амурсталь”” в номинации “Моё здоровье”. Проект направлен на совершенствование системы охраны труда и производственной безопасности на металлургическом предприятии за счёт внедрения профилактических, цифровых и организационных мер по снижению профессиональных рисков и укреплению здоровья работников. Инициатива способствует снижению производственного травматизма, развитию культуры безопасности и повышению качества трудовой жизни сотрудников.
Матвей Батенев, ученик гимназии № 7, представив проект «Разработка универсального трекера для повышения эффективности электрогенерации фотоэлементами» в номинации «Научно-технологическое лидерство моей страны». Проект направлен на создание инновационной пневматической системы слежения за солнцем для плавучих солнечных установок, повышающей эффективность выработки электроэнергии при снижении энергозатрат самой конструкции. Инициатива способствует развитию «зелёной» энергетики, экологической безопасности водных экосистем и формированию инженерных компетенций у молодёжи.
Маргарита Самар, студентка строительного колледжа г. Комсомольска-на-Амуре, представив проект «Амурская мелодия: создание клипа к нанайской колыбельной» в номинации «Единство народов моей страны». Проект направлен на сохранение и популяризацию нанайского языка и фольклора через создание современного видеоклипа с переводом и цифровым распространением культурного наследия. Инициатива способствует укреплению межкультурного диалога, поддержке языков коренных народов и развитию цифровых форм сохранения традиционной культуры.
Руководитель исполнительной дирекции конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Турлаков отметил, что участие в финале открывает для участников не только этап защиты проектов, но и дальнейшие возможности развития инициатив в рамках системы постконкурсного сопровождения.
После завершения конкурсного сезона финалисты и победители будут приглашены в Елец — город молодежи 2026 года, где пройдет образовательный форум «Моя страна. Моя гордость. Моя малая родина», а также работа по доработке и сопровождению проектов вместе с экспертами и профессиональным сообществом. Для победителей предусмотрены стажировки, денежные премии и специальные призы партнеров конкурса.
В рамках защиты финалистам дается до пяти минут, чтобы представить основную идею проекта, его значимость и практическую пользу. Затем участники переходят к ответам на вопросы экспертов, где оцениваются как проработанность решения, так и способность аргументированно реагировать на уточнения и менять ход рассуждений.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что три семьи их Хабаровского края примут участие в финале конкурса «Это у нас семейное». Участники поборются за сертификат по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.