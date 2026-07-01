Хабаровский край в финале конкурса «Моя страна — моя Россия» представят три участника

После завершения конкурсного сезона финалисты и победители будут приглашены в Елец — город молодежи 2026 года, где пройдет образовательный форум «Моя страна. Моя гордость. Моя малая родина», а также работа по доработке и сопровождению проектов вместе с экспертами и профессиональным сообществом. Для победителей предусмотрены стажировки, денежные премии и специальные призы партнеров конкурса.