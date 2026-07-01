Семь дропперов поймали в Нижегородской области

Фигурантами уголовных дел стали молодые люди в возрасте от 17 до 21 года. Например, 17-летний житель Павловского района за вознаграждение в размере 6000 рублей выпустил две банковские карты на свое имя и предоставил аферистам доступ к счетам. На аналогичном преступлении поймали 19-летнего жителя Дзержинска и других дропперов.