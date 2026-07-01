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Семь дропперов поймали в Нижегородской области

Фигурантам уголовных дел от 17 до 21 года.

Источник: Живем в Нижнем

Полицейские задержали семь дропперов на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Фигурантами уголовных дел стали молодые люди в возрасте от 17 до 21 года. Например, 17-летний житель Павловского района за вознаграждение в размере 6000 рублей выпустил две банковские карты на свое имя и предоставил аферистам доступ к счетам. На аналогичном преступлении поймали 19-летнего жителя Дзержинска и других дропперов.

Банковские счета фигурантов, которые были использованы для совершения преступления, заблокированы. Расследование дел продолжается.

Ранее мы писали, что полицейские задержали дроппера в городе Семенове Нижегородской области.