Семь дропперов поймали в Нижегородской области

Полицейские задержали семь дропперов на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Фигурантами уголовных дел стали молодые люди в возрасте от 17 до 21 года. Например, 17-летний житель Павловского района за вознаграждение в размере 6000 рублей выпустил две банковские карты на свое имя и предоставил аферистам доступ к счетам. На аналогичном преступлении поймали 19-летнего жителя Дзержинска и других дропперов.
Банковские счета фигурантов, которые были использованы для совершения преступления, заблокированы. Расследование дел продолжается.
Ранее мы писали, что полицейские задержали дроппера в городе Семенове Нижегородской области.