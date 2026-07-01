Нормативы ЖКУ для субсидий изменились с 1 июля в Нижегородской области

Для собственников квартир в многоквартирных домах в Нижнем Новгороде региональный стандарт составил 5636,95 рубля в месяц для одиноко проживающего гражданина, 4140,91 рубля — на каждого члена семьи из двух человек и 3766,90 рубля — на человека в семье из трех и более человек. Для населенных пунктов бывшего Кстовского района, вошедших в состав городского округа, показатели немного ниже — 5381,58, 4046,11 и 3712,24 рубля соответственно.