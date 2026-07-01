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Телескоп «Хаббл» запечатлел одни из древнейших объектов Млечного Пути

Расположенный на орбите Земли телескоп «Хаббл» запечатлел шаровое звездное скопление NGC 6723, которое также называют «Скоплением-люстрой». Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Расположенный на орбите Земли телескоп «Хаббл» запечатлел шаровое звездное скопление NGC 6723, которое также называют «Скоплением-люстрой». Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

— На этом сверкающем снимке представлено шаровое скопление: совокупность десятков тысяч или миллионов звезд, тесно связанных между собой под действием гравитации. В нашей галактике насчитывается более 150 шаровых скоплений, хотя могут существовать и другие, еще не обнаруженные, — говорится в материале.

По данным ученых, скопления NGC 6723 содержат одни из самых древних звезд в нашей галактике. Их возраст часто превышает 10 миллиардов лет, а некоторые из них почти равны возрасту самой Вселенной, пишет сайт NASA.

Ранее «Хаббл» смог снять карликовую галактику Хольмберг II, которая выпускает в пространство газ, напоминающий по форме гигантские мыльные пузыри. В этой галактике массивные звезды образуются в газовых областях, а затем начинают формировать потоки звездного ветра, который уносит этот газ. Хольмберг II располагается в созвездии Большой Медведицы примерно в 9,8 миллиона световых лет от Земли.

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