Телескоп «Хаббл» запечатлел одни из древнейших объектов Млечного Пути

— На этом сверкающем снимке представлено шаровое скопление: совокупность десятков тысяч или миллионов звезд, тесно связанных между собой под действием гравитации. В нашей галактике насчитывается более 150 шаровых скоплений, хотя могут существовать и другие, еще не обнаруженные, — говорится в материале.