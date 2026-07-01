Телескоп «Хаббл» запечатлел одни из древнейших объектов Млечного Пути

— На этом сверкающем снимке представлено шаровое скопление: совокупность десятков тысяч или миллионов звезд, тесно связанных между собой под действием гравитации. В нашей галактике насчитывается более 150 шаровых скоплений, хотя могут существовать и другие, еще не обнаруженные, — говорится в материале.
По данным ученых, скопления NGC 6723 содержат одни из самых древних звезд в нашей галактике. Их возраст часто превышает 10 миллиардов лет, а некоторые из них почти равны возрасту самой Вселенной, пишет сайт NASA.
Ранее «Хаббл» смог снять карликовую галактику Хольмберг II, которая выпускает в пространство газ, напоминающий по форме гигантские мыльные пузыри. В этой галактике массивные звезды образуются в газовых областях, а затем начинают формировать потоки звездного ветра, который уносит этот газ. Хольмберг II располагается в созвездии Большой Медведицы примерно в 9,8 миллиона световых лет от Земли.