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В Хабаровске нашли пропавших детей после ночных поисков

После ночных поисков 6-летний мальчик найден, подросток вернулся домой.

Ночью в Хабаровске поступило обращение от матери 6-летнего мальчика о том, что ребёнок не вернулся с прогулки. К поискам сразу подключились добровольцы ДПСО «Лига Спас» и сотрудники полиции. — сообщает ДПСО «Лига Спас».

По данным отряда, позже появилась информация, что мальчик гулял вечером с ребёнком постарше — они катались на велосипедах. В результате поисковые мероприятия были развернуты сразу по двум несовершеннолетним в разных районах города.

Волонтёры и сотрудники УМВД отрабатывали различные версии, одновременно опрашивали очевидцев и проверяли возможные маршруты передвижения. По словам поисковиков, поступало много звонков от жителей города, которые помогали в установлении обстоятельств.

Около двух часов назад стало известно, что 6-летний Андрей найден в районе своего дома. Позже 14-летний Кирилл самостоятельно вернулся домой.

Сейчас с детьми работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.