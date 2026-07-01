В Хабаровске нашли пропавших детей после ночных поисков

Ночью в Хабаровске поступило обращение от матери 6-летнего мальчика о том, что ребёнок не вернулся с прогулки. К поискам сразу подключились добровольцы ДПСО «Лига Спас» и сотрудники полиции. — сообщает ДПСО «Лига Спас».
По данным отряда, позже появилась информация, что мальчик гулял вечером с ребёнком постарше — они катались на велосипедах. В результате поисковые мероприятия были развернуты сразу по двум несовершеннолетним в разных районах города.
Волонтёры и сотрудники УМВД отрабатывали различные версии, одновременно опрашивали очевидцев и проверяли возможные маршруты передвижения. По словам поисковиков, поступало много звонков от жителей города, которые помогали в установлении обстоятельств.
Около двух часов назад стало известно, что 6-летний Андрей найден в районе своего дома. Позже 14-летний Кирилл самостоятельно вернулся домой.
Сейчас с детьми работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.