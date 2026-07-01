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Больше 20 женщин наказали из-за внешнего вида в Астане

В Астане 21 женщину привлекли к административной ответственности из-за одежды, которая не соответствует требованиям законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную полицию.

Источник: Nur.kz

Как сообщил Департамент полиции Астаны на своей странице в Instagram, в результате проверок полицейские выявили 21 женщину, которые находились в общественных местах в одежде и элементах гардероба, полностью закрывающих лицо. Их привлекли к административной ответственности.

В ДП столицы добавили, что сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить разъяснительную работу на территории города, в парках, на улицах, а также в торгово-развлекательных центрах.

«Гражданам разъясняются требования законодательства, регулирующие использование в общественных местах одежды и аксессуаров, препятствующих идентификации личности по лицу, а также правовые последствия нарушения установленных норм», — отметили в полиции.