«Пообещала помочь с землей и исчезла с деньгами»: женщину задержали в Астане

«Поверив словам подозреваемой, потерпевший в несколько этапов передал ей крупную сумму денег. Однако впоследствии выяснилось, что обещанный земельный участок ему предоставлен не был. В дальнейшем подозреваемая, ссылаясь на различные обстоятельства, продолжала откладывать решение вопроса», — сообщили в полиции.