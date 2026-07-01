«Пообещала помочь с землей и исчезла с деньгами»: женщину задержали в Астане

В Астане полицейские установили 51-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщается на ведомственном сайте МВД, женщина представлялась человеком, имеющим влияние в сфере земельных отношений. Она уверяла потерпевшего, что сможет в короткие сроки помочь с законным оформлением земельного участка.
Поверив ее словам, мужчина в несколько этапов передал подозреваемой крупную сумму денег. Однако обещанный участок он так и не получил.
«Поверив словам подозреваемой, потерпевший в несколько этапов передал ей крупную сумму денег. Однако впоследствии выяснилось, что обещанный земельный участок ему предоставлен не был. В дальнейшем подозреваемая, ссылаясь на различные обстоятельства, продолжала откладывать решение вопроса», — сообщили в полиции.
Потерпевший долгое время рассчитывал, что проблема будет решена, но позже понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в правоохранительные органы.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
В полиции напомнили, что вопросы, связанные с оформлением земельных участков, жилья и другой недвижимости, следует решать только в установленном законодательством порядке.