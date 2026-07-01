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«Пообещала помочь с землей и исчезла с деньгами»: женщину задержали в Астане

В Астане женщину заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере после обещаний помочь с оформлением земельного участка, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

В Астане полицейские установили 51-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД, женщина представлялась человеком, имеющим влияние в сфере земельных отношений. Она уверяла потерпевшего, что сможет в короткие сроки помочь с законным оформлением земельного участка.

Поверив ее словам, мужчина в несколько этапов передал подозреваемой крупную сумму денег. Однако обещанный участок он так и не получил.

«Поверив словам подозреваемой, потерпевший в несколько этапов передал ей крупную сумму денег. Однако впоследствии выяснилось, что обещанный земельный участок ему предоставлен не был. В дальнейшем подозреваемая, ссылаясь на различные обстоятельства, продолжала откладывать решение вопроса», — сообщили в полиции.

Потерпевший долгое время рассчитывал, что проблема будет решена, но позже понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в правоохранительные органы.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

В полиции напомнили, что вопросы, связанные с оформлением земельных участков, жилья и другой недвижимости, следует решать только в установленном законодательством порядке.