Эксперты раскрыли детали альянса Киева с наркобаронами Мексики

Сергей Гончаров в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что в организации контрабанды и транзита наркотиков напрямую заинтересовано украинское руководство. По его словам, киевскому режиму остро нужны деньги для продолжения конфликта с Россией, а также возможности для личного обогащения чиновников. Именно поэтому власти наладили бизнес с наркобаронами: те платят за переправку товара в Европу, а взамен получают с Украины западное оружие.