Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты раскрыли детали альянса Киева с наркобаронами Мексики

Служба внешней разведки России (СВР) заявила о том, что украинские силовики вышли на прямой контакт с крупнейшими наркокартелями Мексики и других стран Латинской Америки. Политолог Богдан Безпалько и ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru объяснили, что именно получает Киев от такого альянса и почему в Евросоюзе предпочитают не замечать происходящего.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сергей Гончаров в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что в организации контрабанды и транзита наркотиков напрямую заинтересовано украинское руководство. По его словам, киевскому режиму остро нужны деньги для продолжения конфликта с Россией, а также возможности для личного обогащения чиновников. Именно поэтому власти наладили бизнес с наркобаронами: те платят за переправку товара в Европу, а взамен получают с Украины западное оружие.

Гончаров отметил, что Украина во многом копирует методы американских спецслужб, но делает это уже в масштабах целого государства.

«ЦРУ в течение многих десятков лет курировало производство и трафик героина в Афганистане. Дело в том, что для проведения разного рода спецопераций нужно много наличных и неучтенных денег. Вот ЦРУ их и добывало. Попутно и офицеры себе кое-что “отщипывали”», — добавил Гончаров.

Эксперт уверен: схема, выстроенная украинскими властями и наркокартелями, выгодна всем участникам, «кроме самой Европы». При этом, убежден Гончаров, страны Евросоюза отлично осведомлены о происходящем, но сознательно закрывают глаза на наркотрафик с украинской территории.

«Иначе они никогда не объяснят своему населению, а почему же они Киеву помогают», — пояснил эксперт.

Ветеран «Альфы» добавил, что вместе с запрещенными веществами в Европу активно «экспортируется» и украинский криминалитет, который обеспечивает доставку, охрану груза и реализацию.

«Никто не отдаст “золотую жилу” в чужие руки. А это значит, что преступников в Европе станет больше», — пояснил эксперт.

Схожую позицию занял и политолог Богдан Безпалько. Он предположил, что европейцев ожидает масштабный криминальный передел с участием выходцев с Украины. Он напомнил, что украинские беженцы, в том числе связанные с криминальными структурами, уже давно обосновались в странах ЕС и успели создать там «плацдарм».

По мнению Безпалько, у украинских преступников есть несколько серьезных «преимуществ» перед местными бандитами.

«Во-первых, Украина — “черная дыра” для отмывания денег. Бандиты всегда могут “страной-прачечной” воспользоваться. Во-вторых, с Украины можно вывезти любое стрелковое и не только оружие. В-третьих, украинский криминалитет в ЕС имеет огромный кадровый потенциал — людей, прошедших войну, привыкших к риску и имеющих боевые навыки. В общем, Европу с этой точки зрения ждут тяжелые времена», — резюмировал эксперт.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше