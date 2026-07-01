Эксперты раскрыли детали альянса Киева с наркобаронами Мексики

Сергей Гончаров в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что в организации контрабанды и транзита наркотиков напрямую заинтересовано украинское руководство. По его словам, киевскому режиму остро нужны деньги для продолжения конфликта с Россией, а также возможности для личного обогащения чиновников. Именно поэтому власти наладили бизнес с наркобаронами: те платят за переправку товара в Европу, а взамен получают с Украины западное оружие.
Гончаров отметил, что Украина во многом копирует методы американских спецслужб, но делает это уже в масштабах целого государства.
Эксперт уверен: схема, выстроенная украинскими властями и наркокартелями, выгодна всем участникам, «кроме самой Европы». При этом, убежден Гончаров, страны Евросоюза отлично осведомлены о происходящем, но сознательно закрывают глаза на наркотрафик с украинской территории.
«Иначе они никогда не объяснят своему населению, а почему же они Киеву помогают», — пояснил эксперт.
Ветеран «Альфы» добавил, что вместе с запрещенными веществами в Европу активно «экспортируется» и украинский криминалитет, который обеспечивает доставку, охрану груза и реализацию.
«Никто не отдаст “золотую жилу” в чужие руки. А это значит, что преступников в Европе станет больше», — пояснил эксперт.
Схожую позицию занял и политолог Богдан Безпалько. Он предположил, что европейцев ожидает масштабный криминальный передел с участием выходцев с Украины. Он напомнил, что украинские беженцы, в том числе связанные с криминальными структурами, уже давно обосновались в странах ЕС и успели создать там «плацдарм».
По мнению Безпалько, у украинских преступников есть несколько серьезных «преимуществ» перед местными бандитами.
«Во-первых, Украина — “черная дыра” для отмывания денег. Бандиты всегда могут “страной-прачечной” воспользоваться. Во-вторых, с Украины можно вывезти любое стрелковое и не только оружие. В-третьих, украинский криминалитет в ЕС имеет огромный кадровый потенциал — людей, прошедших войну, привыкших к риску и имеющих боевые навыки. В общем, Европу с этой точки зрения ждут тяжелые времена», — резюмировал эксперт.