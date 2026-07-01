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Оправданного экс-директора школы снова судили на юге Казахстана и отправили в колонию

В Туркестанской области бывший директор школы осужден за коррупцию — он получил 4 года 8 месяцев лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Источник: Nur.kz

В Туркестанской области бывший директор школы незаконно присвоил педагогам квалификационные категории без прохождения ими обязательного тестирования и аттестационной комиссии. Он также получил взятку от учителя. Эти действия привели к необоснованной выплате из бюджета заработной платы 12 учителям на сумму более 16 млн тенге.

При первом судебном рассмотрении директор был оправдан за недоказанностью обвинений. Однако Генеральная прокуратура подала протест, и оправдательный приговор был отменен. Дело направили на новое апелляционное рассмотрение.

На новом рассмотрении суд признал экс-директора виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев и пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе.