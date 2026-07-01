Оправданного экс-директора школы снова судили на юге Казахстана и отправили в колонию

В Туркестанской области бывший директор школы незаконно присвоил педагогам квалификационные категории без прохождения ими обязательного тестирования и аттестационной комиссии. Он также получил взятку от учителя. Эти действия привели к необоснованной выплате из бюджета заработной платы 12 учителям на сумму более 16 млн тенге.