Дельта-Аквариды. Астроном Дёмин сообщил о звездопаде в июле 2026

Во второй месяц лета на звёздном небе, сообщают учёные, можно будет найти события, достойные внимания. И хотя июль не будет столь же богат на красивые явления, как июнь, астрономический прогноз на июль 2026 окажется насыщённым.
Когда и куда смотреть, чтобы не пропустить главные астрономические моменты июля 2026, редакции rostov.aif.ru рассказал заведующий обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Дёмин.
Астрономические события июля 2026 в Ростове и Ростовской области: что увидим на звёздном небе.
6 июля Земля пройдёт афелий — точку орбиты, максимально удалённую от Солнца. Расстояние между планетами составит 152 миллиона километров. Для сравнения: в начале января, при прохождении перигелия, дистанция сокращается до 147 миллионов километров. Разница в пять миллионов километров влияет на видимый размер солнечного диска, но это изменение практически незаметно невооружённым глазом.
«На погоду расстояние до Солнца почти не влияет — смена времён года обусловлена наклоном земной оси, а не удалённостью от звезды», — пояснил Николай Дёмин в беседе с rostov.aif.ru.
Покрытие Плеяд Луной: когда и где наблюдать в Ростовской области в июле 2026.
Одно из самых зрелищных событий месяца произойдёт в ночь с 10 на 11 июля. Луна в фазе убывающего серпа (освещённость около 18%) покроет звёздное скопление Плеяды. Наблюдать явление можно будет примерно с часу до двух ночи низко над северо-восточным горизонтом. Тусклый лунный свет не помешает разглядеть детали.
«Сейчас идёт редкая серия ежемесячных покрытий Плеяд Луной — она началась в 2024 году и продлится до марта 2028-го. Область видимости не всегда охватывает Россию, поэтому жителям Ростова-на-Дону повезло. Предыдущая аналогичная серия фиксировалась в 2005—2010 годах, а следующая ожидается только в 2042—2046 годах», — отметил собеседник издания.
Соединение Луны и Венеры: как найти объекты на звёздном небе в июле 2026.
17 июля вечером на небе состоится встреча тонкого лунного серпа (освещённость 14%) и яркой Венеры в созвездии Льва. Угловое расстояние между объектами — около 2,5 градуса. Их легко увидеть вместе в один бинокль или небольшой телескоп, но и невооружённым глазом картина будет впечатляющей: оба объекта яркие и заметны даже в условиях городской засветки.
«Для жителей Ростова это один из самых доступных для наблюдения астрономических дуэтов месяца. Достаточно выглянуть на западный горизонт после захода солнца», — рекомендует заведующий обсерваторией парка Горького.
Метеорные потоки в июле 2026: условия видимости в Ростовской области.
30−31 июля ожидается пик активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды. В максимуме поток может выдавать до 25 метеоров в час. Однако в 2026 году условия наблюдения будут неблагоприятными: пик приходится почти точно на полнолуние, и яркий лунный свет «забьёт» большинство тусклых метеоров.
«Оптимальное время для наблюдений — предрассветные часы, когда Луна начнёт клониться к закату. В ту же ночь достигает пика и другой, более слабый поток — Альфа-Каприкорниды (около 5 метеоров в час), известный медленными яркими болидами», — добавил Николай Дёмин.
Наблюдения за звёздным небом: рекомендации астрономов в июле 2026.
Для комфортного наблюдения астрономы рекомендуют выбрать место вдали от городских огней и яркой уличной подсветки, дать глазам 15−20 минут на адаптацию к темноте, использовать бинокль для детального рассмотрения Плеяд и соединения Луны с Венерой. Одеваться стоит теплее: даже в июле ночи могут быть прохладными.
«Несмотря на относительное затишье, июль — хорошее время для начала занятий астрономией. Нет ажиотажа вокруг редких явлений, можно спокойно осваивать карту звёздного неба, учиться работать с оптикой», — подчеркнул эксперт.
В обсерватории городского парка напомнили, что местные образовательные учреждения могут учитывать астрономические события при планировании ночных мероприятий на открытом воздухе, особенно в дни пиков метеорных потоков.
«Мы надеемся, что даже в “тихий” июль жители региона найдут время посмотреть на небо. Астрономия — это не только редкие затмения, но и ежедневное чудо, доступное каждому. Уже в августе нас ждут более насыщенные события, и к ним стоит подготовиться заранее», — резюмировал Николай Дёмин в беседе с rostov.aif.ru.