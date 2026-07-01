Эксперт Иванов рассказал, что будет с ценами на авто из-за изменения курса рубля

По словам Иванова, колебания курса валют оказывают наибольшее влияние на автомобили, которые ввозятся в страну по параллельному и альтернативному импорту, так как их стоимость зависит от текущих курсов. Те автомобили, которые уже находятся на складах, не сразу ощущают на себе последствия ослабления рубля. Они были закуплены по более высокому курсу, и их себестоимость уже сформирована.