Эксперт Иванов рассказал, что будет с ценами на авто из-за изменения курса рубля

Директор по продажам «Рольфа» Николай Иванов рассказал «Российской газете», как изменение курса рубля влияет на цены на автомобили.
По словам Иванова, колебания курса валют оказывают наибольшее влияние на автомобили, которые ввозятся в страну по параллельному и альтернативному импорту, так как их стоимость зависит от текущих курсов. Те автомобили, которые уже находятся на складах, не сразу ощущают на себе последствия ослабления рубля. Они были закуплены по более высокому курсу, и их себестоимость уже сформирована.
Современные рыночные условия предполагают работу с относительно небольшими складскими запасами. Например, текущих остатков некоторых моделей может хватить всего на несколько недель. Новые поставки будут рассчитываться исходя из актуального курса валют. Если рубль продолжит ослабевать, следующие поставки могут быть уже дороже.
Локализованные бренды менее подвержены влиянию курса валют, так как их стоимость формируется с учётом множества факторов, таких как структура себестоимости, политика дистрибьютора и другие. Даже если часть компонентов зависит от курса валют, корректировка цен обычно происходит с задержкой в несколько месяцев.
В целом, ослабление рубля может сделать локализованные автомобили более конкурентоспособными по сравнению с параллельным импортом. Импортные машины быстрее реагируют на изменения курса валют, тогда как локализованные бренды могут лучше удерживать ценовое позиционирование благодаря сборке в России, программам поддержки и гибкой политике дистрибьюторов.