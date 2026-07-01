Кирпич, камень и дерево: в чем уникальность нижегородской архитектуры

«У нас очень древний город. Город и регион в целом практически захватили все стили, которые были в российской и советской истории. Мы практически работаем со всеми материалами: у нас есть и камень, и кирпич, и, безусловно, дерево, что в ряде регионов страны отсутствует. Мы в этом плане очень богаты, — говорит реставратор. — Допустим, если мы говорим про регионы Севера — например, Вологодскую область и так далее, то у них очень мало каменной архитектуры — там в основном деревянная. Если мы говорим про юг России — это Чеченская и Дагестанские республики, у них в основном каменная архитектура, естественный природный камень, но нет кирпича и дерева. Регионов, в которых мы бы нашли сочетание полихромии материалов, очень мало. А у нас с вами это есть. В этом плане мы, конечно, уникальны».