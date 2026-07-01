Кирпич, камень и дерево: в чем уникальность нижегородской архитектуры

1 июля в России отмечается День реставратора. Профессиональный праздник учреждён в 2006 году Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. А в 1945 году в Ленинграде в этот день были созданы Архитектурно-реставрационные мастерские, что положило начало Ленинградской (позже — Петербургской) школе реставрации. В Нижегородской области с советских времен существует собственная школа реставрации. Наш собеседник — яркий представитель этой школы, доктор архитектуры (тема докторской диссертации — "История реставрации в архитектуре России конца ХХ-начала ХХI века), автор более 150 проектов сохранения и реставрации ОКН (объектов культурного наследия) в 15 регионах России Александр Шумилкин.
«Задаем тренд в работе по сохранению историко-культурного наследия! Более 870 ОКН отреставрировано в Нижегородской области с 2018 года!» — написал недавно в своих социальных сетях губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Александр Шумилкин согласен с мнением губернатора.
«Наш регион является пилотным в количестве отреставрированных ОКН. Понятно, что я не беру в расчет Москву и Санкт-Петербург — они априори будут сильно выделяться по количеству объектов. Но среди крупных субъектов федерации мы однозначно занимаем лидирующее место», — считает эксперт.
Компания Александра Шумилкина за последние несколько лет отреставрировала знаковые для города здания. В частности, здание театра оперы и балета, «Академию Маяк» на Нижневолжской набережной, окружной суд на Большой Покровской, памятник Чкалову, здание Художественного музея в Кремле.
Фото: Александр Шумилкин’Художественный музей до реставрации 2021 года и художественный музей после реставрации 2021 года — это два разных музея, — считает наш собеседник. — Ранее музей был лишь местом выставления картин, там не было даже регулируемого температурного режима для комфортного пребывания людей. Туалеты, гардеробы, вестибюльная зона, зона встречи, зона кофе — ничего этого не было. Это была зона выставки. А сейчас это полноценное многофункциональное пространство с созданным микроклиматом и с комфортным пребыванием людей и заботой об их настроении. Там это все учтено, поделено по этажам. Плюс на все это накладываются реставрационные обязательства, которые выразились в сохранении подлинных интерьеров и возрождении частично подлинных интерьеров покоев императорской семьи. Это же было помещение для пребывания венценосной семьи в случае путешествия по стране. И эти помещения были полностью воссозданы".
Второй объект, который выделяет Александр Сергеевич, — Академия Маяк на Нижне-Волжской набережной. Этот объект особенно важен для реставратора во многом потому, что здание спроектировал великий русский архитектор эпохи модерна Федор Шехтель. За сохранение ОКН федерального значения «Дом военного губернатора» (Художественный музей) и «Комплекс банка Рукавишниковых» (Академия Маяк) Шумилкин и его команда реставраторов получили в 2022 и 2024 годах премию Нижнего Новгорода.
«У нас очень древний город. Город и регион в целом практически захватили все стили, которые были в российской и советской истории. Мы практически работаем со всеми материалами: у нас есть и камень, и кирпич, и, безусловно, дерево, что в ряде регионов страны отсутствует. Мы в этом плане очень богаты, — говорит реставратор. — Допустим, если мы говорим про регионы Севера — например, Вологодскую область и так далее, то у них очень мало каменной архитектуры — там в основном деревянная. Если мы говорим про юг России — это Чеченская и Дагестанские республики, у них в основном каменная архитектура, естественный природный камень, но нет кирпича и дерева. Регионов, в которых мы бы нашли сочетание полихромии материалов, очень мало. А у нас с вами это есть. В этом плане мы, конечно, уникальны».
Древнерусской архитектуры XVI — XVII веков в Нижнем Новгороде, конечно, осталось очень мало, но, тем не менее, она есть. И все последующие стили в том или ином виде у нас присутствуют — и барокко, и классицизм, и эклектика, и модерн и, конечно, советская архитектура.
«Задача нижегородских реставраторов как патриотов своей земли и своей страны состоит в том, чтобы сохранить особенности архитектуры, которыми богата наша земля. Губернатор призывает к сохранению культурного наследия, а мы со своей стороны, где можем, его поддерживаем. Мы видим большое уважение к нашему региону и к нашему опыту», — заключил Александр Шумилкин.