В Красноярском крае сократилось число лесных пожаров

Новых очагов за вчерашний день возникло всего 13 — это в разы меньше, чем в начале июня, когда в сутки фиксировали до 50 возгораний. Сейчас больше всего пожаров сосредоточено в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Таймырском и Богучанском округах. Все они возникли из-за гроз. Угрозы населенным пунктам нет.