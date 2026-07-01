В Красноярском крае сократилось число лесных пожаров

За минувшие сутки в Красноярском крае потушили 40 лесных пожаров на площади 90,3 тысячи гектаров. Еще на 35 тысячах гектаров остановили распространение огня, сообщили в Лесопожарном центре.
Новых очагов за вчерашний день возникло всего 13 — это в разы меньше, чем в начале июня, когда в сутки фиксировали до 50 возгораний. Сейчас больше всего пожаров сосредоточено в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Таймырском и Богучанском округах. Все они возникли из-за гроз. Угрозы населенным пунктам нет.
В тушении участвуют 1772 человека, в том числе команды из девяти регионов. Помощь оказывают лесопользователи. Работать пожарным приходится в основном вручную: разбирать завалы, прокладывать минерализованные полосы, проводить контролируемый отжиг. Ситуацию осложняют большие участки тайги, поврежденные сибирским шелкопрядом, с сухостоем на корню. На трудных участках применяют взрывчатку для создания полос большой протяженности.
Всего в крае на утро 1 июля зарегистрировано 136 лесных пожаров. В регионе действует режим ЧС в лесах, посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры и сжигать мусор. При обнаружении возгорания необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.
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