В Красноярском крае создают цифровой сервис для участников СВО и их семей

В Красноярском крае разрабатывается цифровой сервис для поддержки участников специальной военной операции и их семей. На краевом портале «Госуслуги» появится раздел — «Поддержка участников СВО и членов их семей», который объединит 126 мер поддержки и услуг. В 2026 году планируется завершить разработку проекта и запустить его в тестовом режиме. Главная задача нового сервиса — упростить процесс оформления и получения мер поддержки. В результате реализации проекта планируется: Сократить количество очных визитов в ведомства и МФЦ с 154 до 69 в год. Уменьшить сроки оформления с девяти до пяти дней. Министр экономики и регионального развития Красноярского края Татьяна Магдибур отметила, что планируется апробировать механизм беззаявительного предоставления девяти краевых мер поддержки, что значительно упростит жизнь участникам СВО и их семьям. Ход разработки сервиса обсудили на оперативном совещании, которое провел губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Глава региона поручил профильным ведомствам синхронизировать свои действия для ускорения запуска проекта. Инициатива внедрения раздела на портале «Госуслуги» была представлена Михаилом Котюковым на Всероссийском форуме «Государство для людей».