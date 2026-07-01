Екатеринбурженка отсудила 4 млн рублей у больницы за удаление здорового органа

Елена и её муж Руслан вместе уже 20 лет. У пары есть 15-летний сын. Пять лет назад они решили завести второго ребенка. В мае 2022 года у женщины случилась внематочная беременность. Её госпитализировали с кровотечением в ЦГКБ № 1, где провели операцию по удалению правой маточной трубы. Перед выпиской заведующая отделением заверила пациентку, что левая труба осталась целой и здорова, а шанс на зачатие — 50%.