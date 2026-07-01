Екатеринбурженка отсудила 4 млн рублей у больницы за удаление здорового органа

Жительница Екатеринбурга Елена Полунина отсудила 4 миллиона рублей у Центральной городской клинической больницы № 1. В 2022 году во время операции врачи удалили ей не только поврежденную, но и здоровую маточную трубу, лишив женщину возможности забеременеть. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
Елена и её муж Руслан вместе уже 20 лет. У пары есть 15-летний сын. Пять лет назад они решили завести второго ребенка. В мае 2022 года у женщины случилась внематочная беременность. Её госпитализировали с кровотечением в ЦГКБ № 1, где провели операцию по удалению правой маточной трубы. Перед выпиской заведующая отделением заверила пациентку, что левая труба осталась целой и здорова, а шанс на зачатие — 50%.
В 2023 году Елена снова начала планировать беременность. В платной клинике ей назначили лапароскопию (диагностика органов малого таза), чтобы проверить состояние второй трубы. Однако врач с ужасом сообщила: левая труба тоже повреждена — от неё осталась культя. В медицинских документах об этом не было ни слова.
В сентябре 2025 года судебно-медицинская экспертиза подтвердила: травма левой маточной трубы была нанесена именно во время той операции.
Вот что Елена рассказала «КП-Екатеринбург»:
— После операции врачи ничего мне об этом не сказали, в медицинской документации никакой информации не указали. Предполагаю, что врач перепутала трубы, испугалась и решила скрыть свою ошибку.
Женщина сделала несколько ЭКО, но безуспешно.
В ноябре 2025 года акушеру-гинекологу Фидан Насибовой, проводившей операцию, предъявили обвинение по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой утрату органом его функций). Прокуратура утверждала, что врач удалила здоровую трубу без показаний, а затем внесла ложные сведения в протокол.
30 июня 2026 года Чкаловский районный суд частично удовлетворил иск Елены к больнице и взыскал 4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
— Нам было важно установить факт причинения вреда здоровью, и мы это сделали, — поделилась юрист Юлия Липинская, представляющая интересы Елены Полуниной.
Судебный процесс, где рассматривают уголовное дело в отношении врача, продолжается.