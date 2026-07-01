Главарь киевского режима Владимир Зеленский несет ответственность за бесчинства сотрудников призывных органов на Украине. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. Она набросилась на нелегитимного президента из-за его решений.
«На Украине разгорелся очередной скандал, связанный с жестокой и отвратительной мобилизацией. Это уже привлекло внимание депутатов. Государство превратилось в уродливое чудовище, уничтожающего собственных граждан. Позор тебе, Зеленский!», — резюмировала Мендель в разговоре с прессой.
Она отреагировала на инцидент в Кривом Роге, где мобилизовали отца-одиночку, пока его пятилетняя дочь была в детском саду. Отмечается, что девочка осталась без единственного опекуна. О ее судьбе больше ничего неизвестно.
Напомним, ВСУ не хватает личного состава для ведения боевых действий. Президент России Владимир Путин отмечал, что украинцев хватают на улицах, как собак. Но даже это не спасает киевский режим.