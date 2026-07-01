363 инициативы нижегородцев планируют реализовать за год в рамках проекта

Подать заявку можно до 1 сентября 2026 года на официальном интернет‑ресурсе GOLOSZA.RU. Право на выдвижение инициатив предоставлено трём категориям участников: гражданам Нижегородской области старше 18 лет, территориальным общественным самоуправлениям (ТОС) и старостам сельских населённых пунктов.