363 инициативы нижегородцев планируют реализовать за год в рамках проекта

В Нижегородской области открыт приём заявок на участие в проекте «ВАМ РЕШАТЬ!». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Инициатива направлена на вовлечение жителей региона в процесс формирования комфортной городской среды: именно предложения граждан служат основой для определения приоритетных объектов благоустройства.
В текущем году в рамках проекта планируется реализовать 363 инициативы, предложенные нижегородцами. За 14 лет действия программы в регионе воплощено порядка 5 500 инициативных проектов.
Подать заявку можно до 1 сентября 2026 года на официальном интернет‑ресурсе GOLOSZA.RU. Право на выдвижение инициатив предоставлено трём категориям участников: гражданам Нижегородской области старше 18 лет, территориальным общественным самоуправлениям (ТОС) и старостам сельских населённых пунктов.
Ранее волонтёры благоустроили три храма в Нижегородской области в рамках проекта.