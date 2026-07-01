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Огромное масляное пятно заметили на Енисее в Красноярске

Об этом сообщил в своих соцсетях депутат ЗС Илья Зайцев.

Источник: Комсомольская правда

Огромное переливающееся масляное пятно обнаружили на Енисее в черте Красноярска. Об этом рассказал в своих соцсетях депутат Законодательного Собрания Илья Зайцев.

По словам парламентария, кадры были присланы ему одним из подписчиков. Житель Красноярска сделал их в среду, 1 июля, в половину восьмого утра — с Коммунального моста.

Фото и видео масляного пятна было отправлено руководству минэкологии края. Тут же выяснилось: это не первая жалоба. Звонки на горячую линию министерства поступают с ночи, 30 июня.

Все материалы оперативно передали в Управление Росприроднадзора по региона, а также в прокуратуру. «Надзорники» уже начали проверку произошедшего.