Огромное масляное пятно заметили на Енисее в Красноярске

Огромное переливающееся масляное пятно обнаружили на Енисее в черте Красноярска. Об этом рассказал в своих соцсетях депутат Законодательного Собрания Илья Зайцев.
По словам парламентария, кадры были присланы ему одним из подписчиков. Житель Красноярска сделал их в среду, 1 июля, в половину восьмого утра — с Коммунального моста.
Фото и видео масляного пятна было отправлено руководству минэкологии края. Тут же выяснилось: это не первая жалоба. Звонки на горячую линию министерства поступают с ночи, 30 июня.
Все материалы оперативно передали в Управление Росприроднадзора по региона, а также в прокуратуру. «Надзорники» уже начали проверку произошедшего.