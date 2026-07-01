17-летний мексиканец Мора повторил достижение великого Пеле на ЧМ

Мора отыграл 59 минут. Он уступил Пеле всего 20 дней: бразильцу было 17 лет и 239 дней, когда он стартовал в четвертьфинале ЧМ-1958 против Уэльса, мексиканцу — 17 лет и 259 дней.
Победа над Эквадором вывела Мексику в ⅛ финала — это первая победа в плей-офф ЧМ для страны с 1986 года. Следующим соперником будет победитель пары Англия — ДР Конго.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Чемпионате мира по футболу сборная Парагвая сенсационно выбила национальную команду Германии. Встреча завершилась серией пенальти, где парагвайцы оказались сильнее.
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