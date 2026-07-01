Салют, квесты и шествие. День города-2026 в Оханске: программа мероприятий

4 июля в Пермском крае отметят 245-летие Оханска. В честь юбилея города для жителей и гостей подготовили развлекательную программу. Завершится празднование красочным салютом. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).
14:00 | Праздничное шествие, посвящённое 245-ой годовщине образования города Оханска (сбор в 13:30 у магазина «Универмаг»).
Городской стадион.
14:20 | Торжественная программа «Оханску 245!».
14:30 | Развлекательная квест-игра для детей «Город детства».
15:00 | Авто-квест «Тайны города Ох» (сбор в 14:30 у Водоканала).
16:00−20:00 | Пляжный волейбол.
00:00 | Праздничный салют.
Площадь перед КДЦ.
12:00 | Интеллектуально-развлекательная игра «Сто к одному 50+».
16:00 | Интеллектуально-развлекательная игра для молодёжи «КВИЗ!ПЛИЗ!».
20:00 | Торжественное награждение участников мероприятий, посвящённых юбилею города.
21:00 | Танцевальная программа.
Кроме того, в течение дня гости смогут попробовать блюда местной кухни, покататься на детских аттракционах, полакомиться попкорном и сладкой ватой, посетить выставку декоративно-прикладного творчества, а также принять участие в различных мастер-классах.