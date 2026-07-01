Nissan и «Ладу» должников по штрафам забрали на штрафстоянку в Казани

Проверив десятки автомобилей, правоохранители выявили злостных неплательщиков. Одним из них оказался владелец «Лады» — он накопил задолженность по административным штрафам на сумму свыше 35 тыс. рублей. Другим должником оказался водитель автомобиля Nissan. Его долг по линии ГАИ составил более 53 тыс. рублей, в то время как общая сумма задолженностей по иным исполнительным производствам превысила 3,5 млн рублей.