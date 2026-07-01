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Nissan и «Ладу» должников по штрафам забрали на штрафстоянку в Казани

Два автомобиля, принадлежащих должникам по штрафам, отправили на штрафстоянку в Казани. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Источник: ИА Татар-информ

Автомобили были изъяты во время рейда, организованного 30 июня в столице Татарстана Госавтоинспекцией и ГУФССП по РТ. Инспекторы применили систему «Паутина», которая позволяет в режиме реального времени идентифицировать транспортные средства, зарегистрированные на должников.

Проверив десятки автомобилей, правоохранители выявили злостных неплательщиков. Одним из них оказался владелец «Лады» — он накопил задолженность по административным штрафам на сумму свыше 35 тыс. рублей. Другим должником оказался водитель автомобиля Nissan. Его долг по линии ГАИ составил более 53 тыс. рублей, в то время как общая сумма задолженностей по иным исполнительным производствам превысила 3,5 млн рублей.

Оба авто были изъяты и принудительно перемещены на спецстоянку.