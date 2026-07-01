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Появились первые кадры тренировки Дастана Сатпаева в «Челси» (фото, видео)

Председатель наблюдательного совета алматинского футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев поделился на своей странице в Instagram кадрами встречи с нападающим Дастаном Сатпаевым на тренировочной базе «Челси», передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Функционер встретился с 17-летним форвардом сборной Казахстана Дастаном Сатпаевым на базе в лондонском Кобхеме. Боранбаев рассказал об адаптации бывшего игрока алматинского клуба в новой команде.

«Во время поездки в Лондон удалось посетить тренировочную базу “Челси” в Кобхэме и встретиться с Дастаном. Самое важное — он в отличном настроении, полностью сосредоточен на работе и уже начал новый этап своей карьеры. Благодаря тому, что чемпионат Казахстана был в самом разгаре, Дастан приехал в Лондон в хорошей физической форме, без длительного перерыва. Для молодого футболиста это серьезное преимущество в период адаптации. Хочется, чтобы путь Дастана вдохновил тысячи мальчишек по всему Казахстану. Чтобы каждый юный футболист понял: место рождения не определяет предел твоих возможностей. Их определяют характер, желание работать и готовность каждый день становиться лучше. Верю, что это только начало. Уверен, вслед за Дастаном в сильнейшие клубы мира придут и другие воспитанники казахстанского футбола. Наша задача — создать для них этот путь и доказать, что Казахстан способен воспитывать игроков мирового уровня», — написал Боранбаев.

Трансфер Дастана Сатпаева из «Кайрата» в «Челси» за четыре миллиона евро стал самым дорогим в истории казахстанского футбола. К лондонскому клубу футболист официально присоединится в августе после своего 18-летия.