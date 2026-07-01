Глава «Газпром-медиа» рассказал о сложностях съемок шоу «Выжить в…» за рубежом

Команда российского шоу «Выжить в…» сталкивалась с различными сложностями во время съемок в других странах, однако везде проект получал поддержку от местных властей и партнеров. Об этом рассказал генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.
— Все страны неизменно нас тепло принимали и были рады, что наш проект снимается на их территории, — сказал он.
По словам Жарова, Таджикистан и Индия могут стать возможными странами для съемок новых сезонов «Выжить в…». Он отметил, что проект открыт к расширению географии, а представители шоу уверены, что «новые локации подарят проекту свежие эмоции и яркие кадры», пишет Lenta.ru.
В апреле стало известно, что победителем реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» стал юморист Магомед Муртазаалиев. В финале он смог обхитрить своего оппонента Леонида Вахитова и убедить его взять сумку, в которой не лежал выигрыш суммой 10 миллионов рублей. После этого деньги присудили комику.
Ранее актриса Мария Горбань рассказала, что во время съемок шоу «Выжить в Стамбуле» у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до потери сознания. Артистка описала съемки как тяжелое испытание.