Глава «Газпром-медиа» рассказал о сложностях съемок шоу «Выжить в…» за рубежом

В апреле стало известно, что победителем реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» стал юморист Магомед Муртазаалиев. В финале он смог обхитрить своего оппонента Леонида Вахитова и убедить его взять сумку, в которой не лежал выигрыш суммой 10 миллионов рублей. После этого деньги присудили комику.