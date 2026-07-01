SHOT: в Астраханской области около 60 судов не могут выйти в Каспийское море

В Волго-Каспийском канале Астраханской области образовался масштабный затор. Из-за критического снижения уровня воды десятки грузовых кораблей застряли на пути к Каспию, а убытки судовладельцев исчисляются миллионами рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, капитан морского порта Астрахани временно приостановил оформление судов на выход. Движение оказалось парализовано на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) с 80-го по 106-й километр. Причиной затора стала аварийная ситуация на другом отрезке пути (155−170 км), где зафиксирован критически низкий уровень воды. Возобновить навигацию обещают только после улучшения обстановки, однако точные сроки не называются.
На данный момент выхода ожидают 57 уже оформленных судов, еще 27 кораблей стоят на входе в канал. По словам судовладельцев, некоторые экипажи находятся в вынужденном простое от недели до месяца.
Из-за того, что глубина на обмелевшем участке упала примерно до 3,4 метра, суда приходится загружать не полностью — недогруз достигает двух тысяч тонн. В результате компании теряют сотни тысяч долларов на каждом рейсе, расходуют лишнее топливо на стоянке, а покупатели начинают отменять контракты.
Ранее Минтранс РФ уже приостанавливал движение по каналу с 19 по 22 июня для проведения дноуглубительных работ. Однако, по информации участников рынка, восстановительные мероприятия продолжаются до сих пор, а ситуация на водной артерии только ухудшилась.