SHOT: в Астраханской области около 60 судов не могут выйти в Каспийское море

Ранее Минтранс РФ уже приостанавливал движение по каналу с 19 по 22 июня для проведения дноуглубительных работ. Однако, по информации участников рынка, восстановительные мероприятия продолжаются до сих пор, а ситуация на водной артерии только ухудшилась.