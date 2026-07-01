В каких регионах России строят по московским ИИ-технологиям?

Столица за прошлый год ввела в строй 16 млн кв. м недвижимости, в планах на этот год у города не менее 12 миллионов «квадратов». «Такие объемы строительства были бы невозможны без использования новейших ИИ-технологий», — пишет в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Какие именно умные алгоритмы помогают в разы быстрее проектировать и возводить новое жилье, школы, больницы, мосты и линии метро, тем самым повышая качество жизни жителей, затрачивая при этом меньше денег, столица не держит в секрете. Многие регионы страны уже взяли на вооружение ее опыт. Помогает им в этом специально созданный в городе Центр искусственного интеллекта в градостроительстве.
Всего за год он заключил 29 соглашений с 21 регионом России о совместном тестировании и внедрении ИИ-сервисов.
Мэр привел несколько примеров, где и как используются московские наработки. Например, в Самарской и Тульской областях охотно пользуются сервисом «Квартирография» — цифровым помощником, который за считаные часы создает планировки жилых домов под конкретные нужды заказчика.
Благодаря ИИ-инструменту эффективность использования наземной части зданий увеличивается до 45%, а эргономичность планировок — на 35%.
Сервис «Мониторинг хода строительства» начали использовать в Республике Дагестан, Еврейской автономной области и Липецкой области. Он помогает анализировать степень готовности объекта с точностью до 90%. А значит — контролерам нет нужды лишний раз выходить на объект.
На очереди — внедрение еще нескольких перспективных цифровых инструментов. Среди них — сервис автоматической проверки документов для получения разрешения на строительство. ИИ-алгоритмы проводят комплексный экспресс-анализ проектной документации по более чем 180 параметрам, выявляя логические несоответствия и сверяя данные с актуальными требованиями законодательства. Эту рутинную, но крайне важную работу ИИ может выполнить всего за один рабочий день, тогда как традиционная проверка занимает недели, а порой и месяцы напряженного труда.
Возможности этого сервиса оценивают десять субъектов Российской Федерации: Липецкая, Омская, Калужская, Владимирская, Ростовская, Новгородская, Сахалинская, Нижегородская и Амурская области, а также Красноярский край.
Cервис «Гибкое ценообразование» создан для автоматизированного расчета стоимости квадратного метра в конкретной локации. Умные алгоритмы мгновенно анализируют текущую рыночную ситуацию, транспортную доступность, близость социальных объектов и ключевые параметры самой застройки.
Благодаря анализу больших данных точность расчетов ИИ — 90%, что помогает застройщикам и городским властями принимать стратегически верные градостроительные решения. Простыми словами — строить то, что нужно, там, где это нужно.
И, наконец, сегодня столица готовится передать регионам свои разработки по цифровому мастер-планированию. По сути, речь идет о «цифровых двойниках» конкретных городов и территорий со множеством встроенных аналитических инструментов.
«Используя столичный подход к развитию городской инфраструктуры, региональные власти смогут на новом качественном уровне планировать развитие своих городов и территорий», — пишет Собянин.
Например, если строится жилой район, то, кроме обеспечения инфраструктурой, будет сделана адекватная оценка потребности в новых школах, поликлиниках, магазинах и рабочих местах.
В результате ключевые градостроительные решения принимаются не на глаз, а на основе детальных, реалистичных расчетов, а значит, обеспечивают гармоничное развитие городов и территорий. Без перекосов и узких мест, которые потом приходится устранять с огромными затратами сил и ресурсов.
«Передавая регионам московские ИИ-сервисы, мы вносим ощутимый вклад в решение стратегических задач развития России», — заключил мэр.