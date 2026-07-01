В каких регионах России строят по московским ИИ-технологиям?

На очереди — внедрение еще нескольких перспективных цифровых инструментов. Среди них — сервис автоматической проверки документов для получения разрешения на строительство. ИИ-алгоритмы проводят комплексный экспресс-анализ проектной документации по более чем 180 параметрам, выявляя логические несоответствия и сверяя данные с актуальными требованиями законодательства. Эту рутинную, но крайне важную работу ИИ может выполнить всего за один рабочий день, тогда как традиционная проверка занимает недели, а порой и месяцы напряженного труда.