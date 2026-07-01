Рафтинг, дикие яблони и древние городища: чем удивляет туристов Лепсы

«В Лепсы мы решили съездить за знаменитым медом, когда гостили у родственников в Талдыкоргане. На своем автомобиле добрались до села примерно за три часа. Дорога оставила приятное впечатление, но самое главное — это конечная точка. Мед действительно оказался превосходным, очень ароматным. Приятно удивило, что местные предприниматели делают качественное натуральное мыло и бальзамы для кожи на травах — накупили отличных сувениров. На обратном пути мы устроили пикник и фотосессию в горах. Вокруг такие потрясающие, величественные места. Обязательно вернемся сюда, но уже с палатками на несколько дней», — рассказала жительница Астана Ирина Мейнцер.