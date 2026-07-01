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Карантин по бешенству ввели на улице Тотмина в Красноярске

На этом участке запрещено лечение больных животных.

В Красноярске в пятиэтажном доме на улице Тотмина зафиксирован очаг бешенства. Губернатор Михаил Котюков подписал указ о введении карантинных ограничений — они будут действовать до 24 августа.

В опасную зону вошли сам очаг заболевания и прилегающая территория в радиусе 500 метров. На этом участке запрещено лечение больных животных, их перемещение и вывоз, а также доступ посторонних лиц.

Кроме того, под запрет попали любые мероприятия с участием животных — выставки, ярмарки и другие массовые события. Меры направлены на предотвращение распространения опасного заболевания.

Ранее мы сообщали, что суд отказался отменять закон об эвтаназии собак в Красноярском крае.