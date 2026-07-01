Видео в соцсетях привело красноярца к штрафам за опасную поездку с маленькой дочерью

На записи видно, как мужчина едет по дороге в Емельяновском районе, посадив перед собой маленькую дочь. Ребенок не достиг возраста, с которого разрешена перевозка на мотоцикле в качестве пассажира. При этом ни водитель, ни девочка не были в мотошлемах.