Видео в соцсетях привело красноярца к штрафам за опасную поездку с маленькой дочерью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 38-летнего мотоциклиста после публикации видео в социальных сетях.
На записи видно, как мужчина едет по дороге в Емельяновском районе, посадив перед собой маленькую дочь. Ребенок не достиг возраста, с которого разрешена перевозка на мотоцикле в качестве пассажира. При этом ни водитель, ни девочка не были в мотошлемах.
Полицейские установили личность нарушителя и составили в отношении него сразу несколько административных материалов. Мужчине грозит серьезная сумма штрафов, сообщили в Госавтоинспекции.
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