Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Видео в соцсетях привело красноярца к штрафам за опасную поездку с маленькой дочерью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 38-летнего мотоциклиста после публикации видео в социальных сетях.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 38-летнего мотоциклиста после публикации видео в социальных сетях.

На записи видно, как мужчина едет по дороге в Емельяновском районе, посадив перед собой маленькую дочь. Ребенок не достиг возраста, с которого разрешена перевозка на мотоцикле в качестве пассажира. При этом ни водитель, ни девочка не были в мотошлемах.

Полицейские установили личность нарушителя и составили в отношении него сразу несколько административных материалов. Мужчине грозит серьезная сумма штрафов, сообщили в Госавтоинспекции.

16+