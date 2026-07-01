Июль в Калининграде начался с дождей, днем ждем около +20°С

В Калининграде и области 1 июля дождливо — лить прекратит к 12−13 часам. Лишь на востоке региона локальные ливни и грозы вероятны вплоть до вечера. Днем сегодня до +19…+21°С, на востоке — до +22…+25°С.
Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», вечером небольшие дожди вновь могут пройти в Калининграде и на остальной части региона. небо будет преимущественно пасмурным. На востоке региона не исключены шквалы при грозах.
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