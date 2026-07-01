Власти Калининградской области планируют обновить 2800 контейнерных площадок до 2028 года

Власти Калининградской области планируют до 2028 года привести в нормативное состояние 2800 контейнерных площадок и закупить около 4 тыс. новых контейнеров. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 750 млн рублей. Об этом министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова сообщила во время прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР) 30 июня.
«750 млн до 2028 года у нас включены в бюджет на сегодняшний день, которые позволят привести в надлежащее состояние действующую инфраструктуру — это площадки накопления. Мы планируем 2800 площадок до 2028 года привести в надлежащее состояние и закупить порядка 4000 контейнеров», — рассказала Астахова в эфире.
Она уточнила, что только в 2026 году власти рассчитывают отремонтировать 1000 контейнерных площадок и приобрести 2500 новых контейнеров. Более 300 площадок уже законтрактованы с УФСИН.
По словам министра, новые площадки выполняются из более прочного металла и с учетом защиты от вандализма и ветровых нагрузок. Кроме того, они будут оформлены в едином стиле.
Помимо обновления площадок, в регионе продолжается модернизация мусоровозов. Сейчас в системе обращения с отходами работают около 200 единиц техники у семи перевозчиков. До конца года планируется обновить 35 автомобилей, из которых 15 уже поступили в область.
«Когда мы придем к полной обновленной системе, выйдем уже на новый уровень. И количество жалоб уменьшится, и количество раздражений, которое каждый день всех нас своим, ну, так скажем, не совсем приятным видом, приводят в недоумение, всё это, конечно, должно уйти», — сказала министр.
Напомним, что в июне прошлого года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что в Калининграде намерены запустить отдельную программу по ремонту контейнерных площадок ТКО.
Чиновница пояснила, что это благоустройство (замощение площадок и подходов к ним, покупка новых контейнеров и навесов над ними) ранее касалось лишь контейнерных площадок, находящихся на муниципальной земле, либо на земле неразграниченной формы собственности.
«Большинство площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов — это площадки, которые находятся на придомовой территории, потому что действующее законодательство обязывает иметь площадки для сбора мусора на земельных участках под многоквартирными домами. Мы сегодня артикулировали, что на 2026-й год будем предлагать нашим депутатам горсовета запустить такую же программу, как по ремонту дворовых территорий», — уточнила она.
В конце июня этого года власти Калининграда объявили закупку на строительство десяти новых контейнерных площадок общей стоимостью более 20 млн рублей.