Младенец заживо сварился в машине, пока отец был на работе: к трагедии привела нелепая случайность

Во Флориде полуторагодовалый мальчик погиб в запертом автомобиле из-за роковой забывчивости отца. Родитель думал, что уже отвез сына в детский сад, но на самом деле оставил малыша в машине под палящим солнцем. Подробностями делится New York Post.
По словам директора дошкольного центра A World of Discovery Academy Лесли Новоа, отец должен был высадить ребенка утром, но уехал на работу, забыв о сыне на заднем сиденье. Вернувшись за ним днем, мужчина с ужасом понял свою ошибку. Новоа открыла дверь автомобиля, увидела бездыханного малыша и немедленно вызвала 911.
Полиция уже начала расследование, а директор назвала погибшего и его родителей «прекрасной семьей». По данным AccuWeather, в тот день температура воздуха достигала 34 градусов по Цельсию. Это уже третий подобный случай во Флориде в 2026 году.
Ранее в Кузбассе семилетний мальчик скончался из-за того, что мать заперла его в раскаленной машине на три часа. Ребенок скончался в больнице, не приходя в сознание, от тяжелого теплового удара.