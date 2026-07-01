Closer: Брэд Питт и Инес де Рамон задумываются о рождении ребенка

Американский актер Брэд Питт и его возлюбленная, дизайнер Инес де Рамон, задумываются о ребенке. Однако о свадьбе речи пока не идет. Об этом сообщает издание Closer со ссылкой на человека из близкого окружения пары.
— Создание семьи с Инес для Брэда важнее свадьбы, и ее это радует. Она очень сильно влюблена и говорит, что Брэд будет замечательным отцом, — рассказал источник изданию.
Уточняется, что актер не хочет пока снова вступать в брак после скандального развода с актрисой Анджелиной Джоли.
Анджелина Джоли призналась, что после развода с коллегой Брэдом Питтом не вступала в романтические отношения около десяти лет. Пара рассталась в 2016 году: все это время актеры были заняты решением вопросов, связанных с опекой над детьми и разделом имущества.
Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца. Она отсутствует в его аттестате об окончании школы. До этого их приемный сын Мэддокс Джоли-Питт также отказался от фамилии отца.
При этом Брэд Питт получил промежуточную победу в судебном споре с экс-супругой Анджелиной Джоли, связанном с французской винодельней Château Miraval. Стоимость актива оценивается примерно в 27 миллионов долларов.