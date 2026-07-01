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Япония повысила втрое туристический сбор за выезд из страны

Япония с 1 июля втрое повысила международный туристический налог на выезд из страны.

Источник: РБК

Япония с 1 июля втрое повысила международный туристический налог на выезд из страны. Сбор вырастет с 1000 до 3000 иен (около 1400 ₽ по текущему курсу), передает NHK.

Налог обязаны платить все туристы, покидающие Японию, включая граждан страны. Сумма включается в стоимость авиа- и морских билетов и других проездных документов, приобретенных с 1 июля.

Ежегодно налог приносит в бюджет около 50 млрд иен (примерно 24 млрд руб.). Ожидается, что после повышения дополнительные поступления составят около 120 млрд иен (около 58 млрд руб.) в год.

Правительство планирует направить дополнительные средства на борьбу с чрезмерным туризмом и решение проблем, связанных с растущим потоком иностранных туристов.

В мае миграционная служба Японии сообщала, что к следующему году создаст специализированное подразделение для мониторинга социальных сетей и других онлайн-платформ. Новая структура займется сбором информации о нелегальных работниках и иностранцах с просроченными визами.

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