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«Руслайн» сокращает авиарейсы между Тамбовом и Санкт-Петербургом

С 14 июля 2026 года авиакомпания «Руслайн» уменьшает частоту полетов по маршруту Тамбов — Санкт-Петербург. Как сообщили в аэропорту «Донское», из расписания исключены рейсы по вторникам и четвергам.

Источник: Коммерсантъ

С 14 июля 2026 года авиакомпания «Руслайн» уменьшает частоту полетов по маршруту Тамбов — Санкт-Петербург. Как сообщили в аэропорту «Донское», из расписания исключены рейсы по вторникам и четвергам.

Уточняется, что сейчас билеты доступны только на вылеты по понедельникам и пятницам. С сентября перелеты будут выполняться раз в неделю — по пятницам.

Аэропорт в Тамбове — единственный работающий в Черноземье, остальные были закрыты в 2022 году. По итогам 2025 года пассажиропоток воздушной гавани составил порядка 33 тыс. человек. Это почти на 15% ниже показателя 2024-го, когда было обслужено 39 тыс. пассажиров.

О том, почему тамбовский аэропорт остается зависимым от бюджетных субсидий, — в публикации «Ъ-Черноземье».