Прикамская молодёжь совершила путешествие по Приэльбрусью

На предприятии активно вовлекают молодёжь в значимые события. Несколько сотрудников подали заявки на участие во Всероссийский форум рабочей молодежи, который состоятся в Перми в сентябре. В планах корпоративный форум «Формула молодежи». Всего совет молодежи «ПМУ» за первую половину года провел 29 мероприятий с охватом свыше 1 тысячи человек.