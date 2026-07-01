Прикамская молодёжь совершила путешествие по Приэльбрусью

11 молодых сотрудников филиала «ПМУ» приняли участие в корпоративном слёте молодёжи Группы «Уралхим» в Приэльбрусье.
В насыщенную программу поездки вошли знакомство с культурным наследием региона, пешие походы по территории национального парка «Приэльбрусье» к озеру Донгуз-Орун-Кель и водопаду Терскол. Участники поднимались по канатной дороге на высоту 3500 метров, участвовали в мастер-классах по национальным танцам и музыке.
«Это было не просто активное путешествие, а возможность познакомиться с коллегами из других филиалов, пообщаться и найти новых друзей. От поездки осталось море положительных эмоций и, конечно, красивые фотографии на фоне величественных гор», — поделился впечатлениями слесарь филиала «ПМУ» АО «ОХК “Уралхим” Кирилл Терехин.
На предприятии активно вовлекают молодёжь в значимые события. Несколько сотрудников подали заявки на участие во Всероссийский форум рабочей молодежи, который состоятся в Перми в сентябре. В планах корпоративный форум «Формула молодежи». Всего совет молодежи «ПМУ» за первую половину года провел 29 мероприятий с охватом свыше 1 тысячи человек.