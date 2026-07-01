Отец простил любовницу, забившую насмерть его полуторагодовалого сына

Мать мальчика, разведенная с отцом с апреля прошлого года, не знала о том, что бывший супруг живет с новой женщиной. О гибели ребенка ей сообщил свекор — в тот момент, когда отец уже оформлял документы на кремацию. Женщина потребовала вскрытия и вызвала полицию. Следователи выяснили, что ранее сожительница уже щипала и била мальчика за непослушание.