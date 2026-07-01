Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец простил любовницу, забившую насмерть его полуторагодовалого сына

В провинции Гуандун разгорелся скандал вокруг гибели полуторагодовалого мальчика.

В провинции Гуандун разгорелся скандал вокруг гибели полуторагодовалого мальчика. Его убийцей оказалась сожительница отца — женщина по фамилии Го, которая ухаживала за ребенком. На протяжении нескольких дней она наносила малышу удары ногой в живот, отчего у него произошли разрывы печени, поджелудочной железы и кишечника. Тело ребенка, по словам врачей, было покрыто синяками, живот раздулся, а на затылке обнаружены травмы.

Мать мальчика, разведенная с отцом с апреля прошлого года, не знала о том, что бывший супруг живет с новой женщиной. О гибели ребенка ей сообщил свекор — в тот момент, когда отец уже оформлял документы на кремацию. Женщина потребовала вскрытия и вызвала полицию. Следователи выяснили, что ранее сожительница уже щипала и била мальчика за непослушание.

Отец написал официальное письмо о прощении любовницы, заявив, что верит в ее добрые намерения. В Китае такое письмо имеет юридическую силу, однако суд, скорее всего, не примет его во внимание, поскольку мать ребенка настаивает на наказании.

Учитывая жестокость преступления в отношении несовершеннолетнего, женщине грозит не менее десяти лет тюрьмы или высшая мера наказания — смертная казн.