Отец простил любовницу, забившую насмерть его полуторагодовалого сына

В провинции Гуандун разгорелся скандал вокруг гибели полуторагодовалого мальчика. Его убийцей оказалась сожительница отца — женщина по фамилии Го, которая ухаживала за ребенком. На протяжении нескольких дней она наносила малышу удары ногой в живот, отчего у него произошли разрывы печени, поджелудочной железы и кишечника. Тело ребенка, по словам врачей, было покрыто синяками, живот раздулся, а на затылке обнаружены травмы.
Мать мальчика, разведенная с отцом с апреля прошлого года, не знала о том, что бывший супруг живет с новой женщиной. О гибели ребенка ей сообщил свекор — в тот момент, когда отец уже оформлял документы на кремацию. Женщина потребовала вскрытия и вызвала полицию. Следователи выяснили, что ранее сожительница уже щипала и била мальчика за непослушание.
Отец написал официальное письмо о прощении любовницы, заявив, что верит в ее добрые намерения. В Китае такое письмо имеет юридическую силу, однако суд, скорее всего, не примет его во внимание, поскольку мать ребенка настаивает на наказании.
Учитывая жестокость преступления в отношении несовершеннолетнего, женщине грозит не менее десяти лет тюрьмы или высшая мера наказания — смертная казн.