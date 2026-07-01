Большинство нижегородцев поддерживает программу адаптации на новой работе

Большинство соискателей из Нижегородской области положительно отзываются о программе адаптации на новой работе. По их мнению, онбординг помогает быстрее разобраться в задачах, сообщили эксперты hh.
Согласно данным, в 36% местных организаций такая программа введена, еще 38% респондентов услышали о ней впервые.
Главными преимуществами онбординга нижегородцы называют возможность быстрее разобраться в структуре организации и чувствовать себя комфортнее на новом месте. Также адаптация помогает точно определиться, подходил ли должность, и влиться в коллектив.
В основном при трудоустройстве нижегородцам не хватает информации о своих обязанностях и задачах (37%), поддержки (26%), а также внимания и обратной связи от руководства (23%). Кроме того, проблемой местные соискатели называют отсутствие систематизированной информации о компании и недостаточной автоматизации кадровых процессов.
По информации аналитиков, чаще нижегородцы оценивают первые месяцы работы в 5 баллов из 10. Среди цифровых HR-инструментов, которые соискатели хотели бы видеть у работодателя, стали электронный кадровый документооборот, личный кабинет, онлайн-оформление на работу и цифровая адаптация, автоматизация отпусков, справок и других кадровых заявок и платформа внутреннего обучения.
Ранее мы писали, что 23% нижегородских компаний стараются удержать сотрудников-пенсионеров.