Большинство нижегородцев поддерживает программу адаптации на новой работе

В основном при трудоустройстве нижегородцам не хватает информации о своих обязанностях и задачах (37%), поддержки (26%), а также внимания и обратной связи от руководства (23%). Кроме того, проблемой местные соискатели называют отсутствие систематизированной информации о компании и недостаточной автоматизации кадровых процессов.