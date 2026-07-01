Красноярцам напомнили правила безопасной езды на велосипеде

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцам напомнили, как безопасно передвигаться по городу на велосипеде и какие правила должны соблюдать взрослые и дети.
В главном управлении образования Красноярска советуют выбирать маршрут с учетом опыта и уровня подготовки, использовать защитную экипировку и уважать пешеходов. Велосипедистам также важно быть заметными на дороге: в темное время суток, в тумане и в тоннелях нужно включать фары, а для поездок лучше выбирать яркую одежду.
Взрослые и подростки старше 14 лет должны ехать по велодорожке или специальной полосе для велосипедистов. Если их нет, допускается движение по правому краю проезжей части или по обочине. Выезжать на встречную полосу и скоростные магистрали запрещено.
Дети до 7 лет могут кататься по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пешеходных зонах. Для детей от 7 до 14 лет действуют те же правила, но им также разрешено ездить по велодорожкам и велосипедной части велопешеходных дорожек.
Во время маневров велосипедист должен заранее показывать сигналы рукой: поворот, остановку или торможение. Маленьких детей можно перевозить только на специальном сиденье, в велоколяске или прицепе.
За нарушение ПДД велосипедисту грозит штраф 800 рублей. Если он находится в состоянии опьянения, сумма вырастает до 1000−1500 рублей. Такой же штраф предусмотрен, если нарушение создало помехи движению или привело к легкому либо среднему вреду здоровью окружающих.