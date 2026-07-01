Красноярцам напомнили правила безопасной езды на велосипеде

Дети до 7 лет могут кататься по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пешеходных зонах. Для детей от 7 до 14 лет действуют те же правила, но им также разрешено ездить по велодорожкам и велосипедной части велопешеходных дорожек.