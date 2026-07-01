Солнечная вспышка класса X вызовет сильнейшую магнитную бурю на Земле 2 июля

Ранее на Солнце распалось огромное пятно — больше Юпитера. К северу от экватора формируется новая активная зона. Сейчас в сторону Земли обращены сразу два крупных центра. Один из них — самый большой за весь год. Учёные предупреждают: в ближайшие дни любая мощная вспышка может ударить по Земле. Пока оба пятна ведут себя спокойно.