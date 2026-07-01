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Россиянам напомнили о мерах профилактики энтеровирусных инфекций

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Российской Федерации заболеваемость энтеровирусным инфекциями (ЭВИ) находится на уровне среднемноголетних значений.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Российской Федерации заболеваемость энтеровирусным инфекциями (ЭВИ) находится на уровне среднемноголетних значений.

При этом заболеваемость ЭВИ ежегодно регистрируется во многих странах мира. В связи с этим Роспотребнадзор информирует граждан, планирующих международные поездки, о необходимости соблюдения мер профилактики этого заболевания. Источником инфекции выступает больной человек или носитель возбудителя, при этом вирус передается водным путем через сырую воду и лед, контактно-бытовым, воздушно-капельным, а также пищевым способом через недостаточно обработанные овощи, фрукты и зелень. Особую осторожность следует проявить при посещении регионов, где санитарно-эпидемиологическая обстановка может быть менее благополучной, поскольку в ряде стран мира энтеровирусные инфекции циркулируют круглогодично, а в периоды эпидемического подъема их риск существенно возрастает. Вакцины против энтеровирусной инфекции нет, отмечает пресс-служба ведомства. Для минимизации риска заражения Роспотребнадзор рекомендует:1. Тщательно мыть руки с мылом после улицы, туалета и перед едой, не прикасаться к лицу грязными руками;2. Употреблять только бутилированную или кипяченую воду;3. Строго соблюдать температурные условия хранения продуктов, тщательно мыть плодоовощную продукцию;4. Избегать контактов с людьми, имеющими признаки болезни, и выбирать для купания только проверенные водоемы и бассейны.

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