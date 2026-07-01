Дефицит витамина D из-за климата угрожает здоровью нижегородцев

Согласно документу, жестким дефицитом считается показатель ниже 20 нг/мл, что ведет к мышечной слабости и риску переломов, а идеальным целевым уровнем признаны 30−60 нг/мл. Восполнить нехватку только за счет еды невозможно, так как для этого нужно ежедневно съедать почти по килограмму дикого лосося. При этом специалисты называют неэффективным прием ударных доз раз в год, рекомендуя регулярный прием официальной безопасной нормы в 800−1000 МЕ в сутки для взрослых.