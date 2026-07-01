Российская Ассоциация Эндокринологов выпустила свежие клинические рекомендации по использованию витамина D. Как сообщает MAX-канал «Бокал Прессека», из-за географического положения большинства регионов страны, включая Нижегородскую область, кожа местных жителей с ноября по март вообще не вырабатывает этот нутриент из-за острого угла падения солнечных лучей. Ситуацию усугубляют офисная работа и использование SPF-кремов.
Согласно документу, жестким дефицитом считается показатель ниже 20 нг/мл, что ведет к мышечной слабости и риску переломов, а идеальным целевым уровнем признаны 30−60 нг/мл. Восполнить нехватку только за счет еды невозможно, так как для этого нужно ежедневно съедать почти по килограмму дикого лосося. При этом специалисты называют неэффективным прием ударных доз раз в год, рекомендуя регулярный прием официальной безопасной нормы в 800−1000 МЕ в сутки для взрослых.
Врачи предупреждают, что принимать более 4000 МЕ в день без контроля доктора нельзя из-за риска повреждения почек. Кроме того, людям с ожирением требуется увеличение дозировки в 2−3 раза. Также для работы витамина D необходимо употреблять 1000−1200 мг кальция в день, что эквивалентно трем порциям молочных продуктов.
Ранее сообщалось, что телемедицинские консультации получили более 31 тысячи нижегородцев.