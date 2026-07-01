Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дальнобойщик из Хабаровского края с 2005 года похищал и насиловал девушек

СК: дальнобойщик из Хабаровского края с 2005 года похищал и насиловал девушек.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Дальнобойщик из Хабаровского края с 2005 года похищал и насиловал девушек, в том числе несовершеннолетних, из разных регионов, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, водитель тягача из посёлка Гатка Хабаровского края с 2005 года похищал девушек, угрожая им оружием, и насиловал их. Сейчас дальнобойщик задержан.

«У нас расследуется уголовное дело по статьям о похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, покушении на убийство. Он в СИЗО сидит», — сказали в управлении, отметив, что не все жертвы дальнобойщика были совершеннолетними.

Уголовные дела расследуют с весны. Известно минимум о шести жертвах, но предполагается, что их может быть больше, пострадавших ищут в нескольких регионах.