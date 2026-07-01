ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Дальнобойщик из Хабаровского края с 2005 года похищал и насиловал девушек, в том числе несовершеннолетних, из разных регионов, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, водитель тягача из посёлка Гатка Хабаровского края с 2005 года похищал девушек, угрожая им оружием, и насиловал их. Сейчас дальнобойщик задержан.
«У нас расследуется уголовное дело по статьям о похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, покушении на убийство. Он в СИЗО сидит», — сказали в управлении, отметив, что не все жертвы дальнобойщика были совершеннолетними.
Уголовные дела расследуют с весны. Известно минимум о шести жертвах, но предполагается, что их может быть больше, пострадавших ищут в нескольких регионах.