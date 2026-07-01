В Доме-музее Брахерта — новый директор

«Ее фокус всегда был на информационной работе и продвижении. В основе ее профессионального стиля — точного, выразительного, ориентированного на аудиторию — высшее образование в журналистике, рекламе и связях с общественностью. Поэтому Дом-музей Германа Брахерта ждет не просто обновление, а настоящее усиление голоса», — говорится в сообщении.