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В Доме-музее Брахерта — новый директор

Руководителем стала Маргарита Маслобойникова.

Источник: Комсомольская правда

Новым директором Дома-музея Германа Брахерта стала Маргарита Маслобойникова, которая прежде работала в Калининградском музее изобразительных искусств в должности заместителя директора по развитию, а до этого — пресс-секретарем. Об этом сообщается на страничке музея в «ВК».

«Ее фокус всегда был на информационной работе и продвижении. В основе ее профессионального стиля — точного, выразительного, ориентированного на аудиторию — высшее образование в журналистике, рекламе и связях с общественностью. Поэтому Дом-музей Германа Брахерта ждет не просто обновление, а настоящее усиление голоса», — говорится в сообщении.

Сама Маргарита назвала потенциал Дома-музея восхитительным.