В Новороссийске стартовал молодежный фестиваль

Участниками стали более тысячи человек: школьники, студенты, молодые специалисты и целые семьи. Новороссийский клинический центр ФМБА представил большую зону, посвященную донорству крови и костного мозга: врачи объясняли, кто может стать донором, как проходит процедура и почему это шанс подарить кому-то жизнь. Экоцентр устроил мастерскую осознанного потребления: там учились сортировать отходы, перерабатывать привычные вещи и превращать «мусор» в полезные предметы и арт-объекты.