В Новороссийске стартовал молодежный фестиваль

Фестиваль, с которого стартовала Единая неделя Дня молодежи-2026 «Мечта. Гордость. Единство», состоялся 26 июня в городе Новороссийске Краснодарского края. Мероприятие прошло при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
Участниками стали более тысячи человек: школьники, студенты, молодые специалисты и целые семьи. Новороссийский клинический центр ФМБА представил большую зону, посвященную донорству крови и костного мозга: врачи объясняли, кто может стать донором, как проходит процедура и почему это шанс подарить кому-то жизнь. Экоцентр устроил мастерскую осознанного потребления: там учились сортировать отходы, перерабатывать привычные вещи и превращать «мусор» в полезные предметы и арт-объекты.
Сотрудники «Службы спасения» провели открытый интенсив, в ходе которого гости тренировались накладывать повязки, оказывать первую помощь и отрабатывать действия при ЧС. Отдельный блок был посвящен истории и современности: иммерсивный аудиоспектакль «Люди города» знакомил с ключевыми личностями Новороссийска, а выставка оружия и беспилотных аппаратов показывала новые технологии. Также там работали детские игровые комплексы, проходил фестиваль воркаута, викторины и ярмарка.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.