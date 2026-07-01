Участники СВО могут получать две пенсии одновременно, сообщил Соцфонд

Уточняется, что во втором случае, когда участник СВО является кадровым военным или сотрудником силового ведомства, он сможет получать государственную пенсию по инвалидности и за выслугу лет по линии силового ведомства. Государственную пенсию также получают ополченцы Донбасса и бойцы организаций, содействующих ВС РФ.